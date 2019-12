Lichtenau (WB). Bei einem Verkehrsunfall mit einem Gelenkbus in Herbram-Wald hat ein Insasse am Montag Verletzungen erlitten. Das Fahrzeug war eine Böschung hinabgerollt, nachdem der Fahrer den Bus wegen einer Fehlermeldung verlassen hatte, um eine Klappe am Heck zu öffnen.