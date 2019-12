Seit mehr als 20 Jahren kümmert sich Marlies Wegener eigenständig um die Pflege der Anlage am Muttergottesbrunnen in ihrem Heimatdorf Kleinenberg. Die heute 77-Jährige bepflanzt die Beete, hält sie von Unkraut frei, entfernt Laub, säubert die Wege und beschneidet die Buchsbäume. Und auch der Blumenschmuck an der Mariengrotte ist ihr zu verdanken.

„Marlies Wegener sorgt seit mehr als 20 Jahren dafür, dass die Pilger und Besucher des Muttergottesbrunnens immer eine angenehme und ordentliche Anlage vorfinden und in einer netten Atmosphäre entspannen können“, lobte Bürgermeister Josef Hartmann, der die Heimatpreise jetzt während einer kleinen Feierstunde im Technologiezentrum an die Preisträger überreichte.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Johannes Niggemeyer, der sich mit handwerklicher Begabung und Organisationstalent in außergewöhnlichem Maße für sein Heimatdorf Henglarn einsetzt. „Darüber hinaus ist er auf Nachhaltigkeit und die Bewahrung der Traditionen bedacht“, beschrieb der Bürgermeister das Engagment Niggemeyers.

Er kümmert sich besonders um das Paddelteichgelände, dessen Umgestaltung und touristische Nutzung ihm von Anfang an am Herzen gelegen hat. Im Auftrag des Heimatvereins habe er schon seit Jahren mit verschiedenen Behörden Gespräche geführt, Termine abgestimmt und schließlich auch die Umgestaltung mit begleitet. Sein nächstes Projekt ist die Errichtung der Altenauterrasse, für die die Arbeiten in Eigenleistung bald beginnen sollen.

Eingesetzt hat sich Johannes Niggemeyer außerdem auch für die Umgestaltung der alten Schule in eine Begegnungsstätte und die Kirche St. Andreas in Henglarn. Als Mitglied des Kirchenvorstandes hat er die Renovierung vor einigen Jahren mit begleitet und koordiniert, außerdem engagiert er sich für die Margaretenprozession, die Sternsingeraktion der Messdiener und ist Mitglied zahlreicher örtlicher Vereine.

Der dritte Heimatpreis geht an den Verein Lichtenau e-Mobil, der seit April den Bürgerbus Lichtenau mit dem Slogan „Bürger fahren Bürger“ betreibt. Anlass für die Gründung des Vereins, erläuterte Hartmann in seiner Laudatio, seien eine schlechter werdende Busverbindung zwischen den einzelnen Ortsteilen und in den Abendstunden wegfallende Verbindungen von und nach Paderborn gewesen.

Aktuell gehören dem Verein 18 ehrenamtliche Fahrer an, die in drei Schichten zwischen Ebbinghausen, Holtheim, Blankenrode, Herbram-Wald und der Kernstadt unterwegs sind. „Der Fahrplan orientiert sich an den Bedürfnissen der Fahrgäste und wird zeitnah und unkompliziert an die Gegebenheiten angepasst“, lobte Hartmann. Zum Ausgleich stelle die BBH in den Abendstunden drei zusätzliche Verbindungen zwischen Paderborn und Warburg sicher.

Die NRW-Landesregierung ermöglicht es den Kommunen, einen Heimatpreis zu vergeben und stellt das Preisgeld in Höhe von insgesamt 5000 Euro zur Verfügung. Zahlreiche Städte im Kreisgebiet Paderborn verleihen den Preis inzwischen. „Was Heimat bedeutet, erfährt man, wenn man sie verlässt oder verliert, wenn sie in Frage gestellt wird“, betonte Bürgermeister Hartmann. Um das Heimatgefühl zu stärken, bedürfe es des Ehrenamtes. Die Preisträger hatte eine Fachjury unter einer Vielzahl von Vorschlägen ausgewählt. Der Rat ist dem Vorschlag der Jury gefolgt.