Von Hanne Hagelgans

Dafür, dass sie trotzdem ein Geschenk bekommen, sorgt Mitmenschlichkeit auch im Kreis Paderborn. Für »Weihnachten im Schuhkarton« und ähnliche Aktionen haben hilfsbereite Menschen lange bevor die Adventszeit beginnt, auch hier vor Ort hunderte Päckchen für arme Kinder in aller Welt gepackt. Doch was geschieht eigentlich, nachdem die Kartons aus den Sammelstellen abgeholt wurden?

Etwa 300 Pakete pro Jahr

Das wollte auch Dagmar Tröster aus Henglarn ganz genau wissen. Schließlich engagiert sie sich schon seit Jahren als Mitglied der Freien Christen-Gemeinde Lichtenau, die in Lichtenau eine kreisweite Sammelstelle für »Weihnachten im Schuhkarton« betreibt, für die Aktion. Etwa 300 Pakete laufen dort Jahr für Jahr im Spätherbst auf.

„Ein Herzensanliegen“

„Es war mir ein Herzensanliegen, die Verteilung einmal mitzuerleben“, erzählt Dagmar Tröster. Die Warteliste, einen Transport begleiten zu dürfen, sei lang. Trotzdem bewarb sie sich, und schließlich klappte es: Gemeinsam mit Gleichgesinnten durfte sie nach Polen reisen – auf eigene Kosten selbstverständlich. Denn Geldspenden, die ebenfalls gesammelt werden, sollen den Kindern zugute kommen.

Vor Ort in angekommen, warteten die Päckchen schon. Das ist nicht selbstverständlich, wie Dagmar Tröster inzwischen weiß. Denn oft bleiben die Pakete, die in osteuropäische Länder, aber unter anderem auch nach Afrika gehen, bis lange nach Weihnachten im Zoll hängen. Das könne an Korruption liegen, aber auch daran, dass beim Zoll vermutet wird, dass gebrauchte Waren enthalten sind. Das kann stimmen oder auch nicht, führt aber in jedem Fall dazu, dass die komplette Charge zurückgehalten und desinfiziert wird – mit der Folge, dass die Waren dann meist nicht mehr zu gebrauchen sind.

Nur Neuwaren

»Genau aus diesem Grund bitten wir auch darum, nur Neu­waren zu verpacken«, erläutert Dagmar Tröster. Damit das sofort zu sehen ist, sollten Etiketten möglichst nicht abgeschnitten werden. Zwar weisen nicht alle Länder Gebrauchtes zurück, doch die Organisation hat sich dazu entschlossen, den strengsten Standard zum Maßstab zu nehmen. So kann jedes Päckchen tatsächlich in jedes mögliche Land gehen, was die Organisation erheblich vereinfacht. »Außerdem«, ergänzt die Henglarnerin, »ist es auch ein Zeichen der Wertschätzung, etwas Neues zu schenken«.

Dazu, was verpackt werden soll, macht „Weihnachten im Schuhkarton“ recht detaillierte Angaben: Etwas Süßes (aber natürlich Haltbares) sollte im Paket sein, ein kleines Spielzeug, etwas Warmes wie eine Mütze oder Handschuhe und Hygieneartikel. „Wir möchten, dass alle Kinder in etwa gleichwertige Päckchen bekommen“, erläutert die Henglarnerin.

Es stimme, dass alle gespendeten Päckchen von den Organisatoren einmal geöffnet würden, erzählt sie. Und zwar, weil immer wieder wirklicher Schrott verpackt werde: schmutzige Sachen, kaputtes Spielzeug, ja sogar gebrauchte Zahnbürsten. „Ich weiß nicht, was in solchen Menschen vorgeht“, ärgert sich Dagmar Tröster und versichert: „Nach uns öffnet erst wieder das beschenkte Kind das Päckchen.“

Und weil es wirklich schade wäre, wenn es dann enttäuscht ist, sorgen die Helfer dafür, dass in jedem Paket etwas Gleichwertiges und vor allem natürlich etwas Schönes ist.

Riesige Freude

Verteilt würden die Geschenke vor Ort meist bei Weihnachtsfeiern, zu denen die Kirchen oder andere örtliche Hilfsorganisationen einladen. Außerdem würden Einrichtungen wie Kinderheime oder Krankenhäuser besucht. Die Freude bei den kleinen Empfängern sei riesig, schildert die Henglarnerin ihre Eindrücke aus Polen, wo sie Familien in existenzieller Not und in ärmlichsten Wohnverhältnissen besucht hat. Ein bunter Flummi-Ball, ein kleines Kuscheltier oder – ein besonders sehnlicher Wunsch eines kleinen Jungen – ein Töpfchen mit Knetmasse würden für die Kinder zu gehüteten Schätzen.

„Es gibt dort einfach viel, viel weniger Geschenke als bei uns. Fast noch wichtiger als das Geschenk selbst ist aber sowieso oft der Gedanke: Ich bin nicht allein, da hat jemand, der mich gar nicht kennt, an mich gedacht und mir etwas geschenkt“, hat Dagmar Tröster erfahren. Und genau darin liegt für die Christin auch das Besondere und das Schöne der Aktion: „Die Nächstenliebe und damit ja auch die Liebe Gottes wird greifbar gemacht.“

Für Spender sei es immer eine schöne Idee, ein Foto und vielleicht einen kurzen Brief an das Kind mit ins Päckchen zu packen. Dagmar Tröster erinnert sich an einen polnischen Jungen, der den ganzen Abend lang das Foto „seiner“ Spender-Familie an die Brust drückte und darüber sein eigentliches Geschenk fast ganz vergaß.