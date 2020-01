25 Jahre lang war Karin Rö­themeyer Gemeindepfarrerin in Lichtenau. Nun wechselt sie in den Kirchenkreis Lübbecke.

Lichtenau (WB). Nach 25 Jahren als Gemeindepfarrerin in Lichtenau ist für Pfarrerin Karin Röthemeyer (56) die Zeit für einen Neuanfang gekommen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Schulpfarrer Christoph Röthemeyer, wechselt sie in den Kirchenkreis Lübbecke. Dort wurde Karin Röthemeyer in die Verbundspfarrstelle für die evangelischen Kirchengemeinden Preußisch Oldendorf und Alswede gewählt. Sie tritt ihre Stelle am 1. Februar an.