In der Nacht zum 7. Juli 2019 war der Reisebus war gegen 1 Uhr nachts in Lichtenau auf der A 44 in Richtung Kassel unterwegs, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam und auf die Seite stürzte. Der Fahrer (53) und mehrere der 38 Fahrgäste wurden verletzt. Sie mussten zum Teil in Krankenhäuser gebracht werden.

Das gegen den Busfahrer eingeleitete Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ist nach Einholung von Sachverständigengutachten eingestellt worden, da dem Beschuldigten kein Vorwurf strafbaren Verhaltens gemacht werden kann. Der Gutachter ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Fahrer infolge eines Hirninfarktes eine kurzzeitige Bewusstseinsstörung erlitten hatte, in deren Folge er die Kontrolle über den Bus verlor und den Unfall verursachte. Ein Fahrlässigkeitsvorwurf konnte ihm deshalb nicht gemacht werden.