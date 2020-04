Lichtenau (WB). Spaziergänger haben am Ostersonntag eine schlimme Entdeckung machen müssen: In der Lichtenauer Feldflur fanden sie um 17.10 Uhr eine Leiche. Die Polizei teilte spät in der Nacht mit, dass es sich bei dem Toten um einen Vermissten aus einem Lichtenauer Wohnheim handelt.

Seit dem 20. Februar wurde nach Angaben der Polizei intensiv nach dem vermissten 68-Jährigen gesucht. Es wurde auch öffentlich mit Fotos in den Medien gefahndet, nachdem alle Fahndungsmaßnahmen im Bereich Lichtenau und Umgebung mit Suchhunden und Polizeihubschraubern über Tage negativ verlaufen waren.

Am Sonntagnachmittag wurde durch einen Spaziergänger in der Feldflur bei Lichtenau am Alten Postweg eine verstorbene Person aufgefunden. Durch die Paderborner Kriminalpolizei wurde festgestellt, dass es sich bei dem Verstorbenen um den vermissten Senior handelt. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.