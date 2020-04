Von Hanne Hagelgans

Lichtenau-Husen (WV). Nicht nur die „Klassiker“ Klopapier, Mehl und Hefe, sondern auch H-Milch und Milchpulver waren in den vergangenen Tagen, bedingt offenbar durch Hamsterkäufe in Zeiten der Corona-Angst, in einigen Supermärkten kaum mehr zu bekommen. Das, gibt der Husener Bio-Milchbauer Franz-Josef Lüns zu bedenken, ändere aber nichts daran, dass grundsätzlich eher zu viel als zu wenig Milch im Markt sei. Der Bundesverband Deutscher Milchviehalter (BDM), für den sich Lüns engagiert, fordert eine kurzfristige, aber auch eine grundsätzliche Lösung.

Es gebe keineswegs zu wenig Milch, weiß Lüns. Problematisch sei in Folge der weltweiten Corona-Pandemie allerdings die Verteilung. So sei der Export nach China, das sonst große Mengen Milchpulver und Babynahrung abnimmt, ganz einfach deshalb ins Stocken geraten, weil keine leeren Container für den Transport aus China zurück nach Europa kommen, nennt er ein Beispiel.

Produktion der Tetra-Packs ins Stocken geraten

Am heimischen Markt falle aktuell durch die strengen Maßnahmen zur Corona-Eindämmung die Gastronomie als Kunde weitgehend weg. „Das macht sonst etwa 20 Prozent aus“, rechnet Lüns vor. Ein weiteres Problem: Auch die Produktion der Tetra-Packs, in denen Milch in fast allen Supermärkten verkauft wird, sei ins Stocken geraten, die Abfüllung damit zum Problem geworden.

Ein Lösungsvorschlag des Husener Landwirts ist im wahrsten Sinne des Wortes naheliegend. Seine Berufskollegen ebenso wie die Kunden sollten sich wieder verstärkt auf die Direktvermarktung konzentrieren. In vielen Dörfern sei es möglich – oder zumindest verhältnismäßig einfach möglich zu machen – die Milch wieder wie zu Großmutters Zeiten direkt vom Bauern zu holen, idealerweise abgefüllt in Gefäßen, die der Kunde selbst mitbringt. Das schone zugleich auch noch die Umwelt.

Die Rohmilch, die auch Lüns neben Honig, Gemüse und anderen Lebensmitteln in seinem kleinen Hofladen anbietet, ist gefiltert und gekühlt. Pasteurisiert wie Supermarktware ist sie nicht. „Ich trinke sie jetzt seit fast 50 Jahren, also mein ganzes Leben lang so“, sagt der Landwirt. Seine Kunden muss er zwar darauf hinweisen, dass sie die Milch vor dem Verzehr auf eine Temperatur über 70 Grad erhitzen sollten, für wirklich notwendig hält er persönlich das allerdings nicht.

Hofläden alleine reichen nicht aus

Schließlich werde die Milch vor dem Verkauf, wie vorgeschrieben, auf Keime untersucht. Einzig Schwangeren wird von dem Verzehr von Rohmilch und Rohmilchprodukten ausdrücklich abgeraten. „Letztlich“, meint Lüns, „muss das jeder selbst wissen.“ Und schließlich sei es ja auch kein Problem, die Milch kurz zu erhitzen, wenn man ganz sicher gehen wolle.

Grundsätzlich, betont der Husener, sei das Problem aber selbstverständlich durch Hofläden alleine nicht in den Griff zu bekommen. „Es passiert jetzt das, was wir seit zehn Jahren prophezeit haben: ein Verteilungsproblem. Wir brauchen eine dem Markt angepasste Produktion, um so funktionierende Rahmenbedingungen auch in der Krise zu schaffen.“

Auch der BDM fordert „eine schnelle, zeitlich befristete, europaweite Milchmengenreduzierung“. So soll verhindert werden, dass die Preise ins Bodenlose stürzen und die irreparable Zerstörung bäuerlicher Erzeugungsstrukturen riskiert werde, die für eine flächendeckende Grundversorgung der Bevölkerung dringend benötigt werde. Dafür sei jetzt genau die richtige Zeit: „Wir erleben gerade, wie schnell politische Entschlüsse gefasst und umgesetzt werden können, wenn der gemeinsame Wille da ist.“