„Schwalbenhotel mit 61 Wohnungen“ – in der alten Scheune in Husen und Umgebung ist derzeit viel los. Foto: Helga Kloppenburg

Von Helga Kloppenburg

Lichtenau-Husen (WB). Wo andernorts kaum noch Schwalben Nistmöglichkeiten unter Dachtraufen zum Bau ihrer Nester an Häusern finden, gibt es in Husen ein richtiges Hotel für diese ortstreuen Glücksbringer: „Schwalbenhotel mit 61 Wohnungen“ steht auf einer kleinen Holztafel an einer alten Scheune in Husen.