Wie die Polizei mitteilte, war der 50-Jährige mit seiner BMW R1250 in einer Gruppe auf einer Motorradtour. Gegen 18.45 Uhr fuhren die Motorradfahrer auf der kurvenreichen K11 von Herbram in Richtung Dahl. In den Serpentinen geriet der 50-Jährige mit seiner Maschine in einer Rechtskurve nach Angaben der Polizei in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto.

Der Kradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bielefeld geflogen.

Die 77-jährige Autofahrerin und ihr Beifahrer (80) erlitten einen Schock. Sie wurden mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.