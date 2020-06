Von Ingo Schmitz

CDU-Stadtverbandsvorsitzender Josef Meiwes war mit dem Ergebnis der Wahl sehr zufrieden. „Alle Kandidaten sind sehr qualifiziert und wären fähig gewesen, das Amt des Bürgermeisters auszuführen“, erklärte Meiwes im Gespräch mit dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT. Nun hätten sich die Parteimitglieder den Kandidaten ausgesucht, der einerseits beruflich aber auch kommunalpolitisch viel Erfahrung mitbringe.

Josef Eich ist 58 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Er lebt mit seiner Familie in Lichtenau-Henglarn und arbeitet bei der Stadt Salzkotten. Dort ist er als stellvertretender Amtsleiter für den Bereich Bildung, Schulen und Kindertageseinrichtungen zuständig.

„Gutes Ergebnis für die Stadt Lichtenau“

Kommunalpolitisch ist der 58-Jährige ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt. Seit vier Jahren ist er Fraktionschef der CDU im Lichtenauer Rat. Der CDU gehört er bereits seit 28 Jahren an. „Durch seinen Vorsitz in verschiedenen Gremien weiß Josef Eich genau, wie sich Lichtenau in den vergangenen Jahren politisch entwickelt hat. Dadurch hat er große Vorteile“, ist sich der Stadtverbandsvorsitzende Meiwes sicher.

Das Motto seiner Bewerbung lautet: „28 Jahre in der CDU und zehn Jahre Erfahrung in der Kommunalverwaltung: Politik ist meine Leidenschaft und funktioniert zusammen mit einer guten Verwaltung und einem Bürgermeister, der weiß, was seine Ziele sind.“

Die beiden Mitbewerber Andreas Rehermann (53, Justizbeamter als Obergerichtsvollzieher) und Ralf Zumbrock (48, Industriekaufmann) hatten bei der anschließenden Abstimmung das Nachsehen.

Nach seiner Wahl sagte Josef Eich dieser Zeitung: „Ich habe nicht mit dem eindeutigen Ergebnis gerechnet, weil es zwei sehr gute Mitbewerber gab. Ich glaube, dass ich aufgrund meiner Erfahrung die Mitglieder überzeugen konnte. Mir geht es immer darum, möglichst alle mit einzubinden – auch die anderen Parteien. Denn wesentlich ist nur das gute Ergebnis für die Stadt Lichtenau.“