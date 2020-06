Mit einem besonderen Konzept will das Evergreen-Team nach eigenen Angaben alles daran setzen, den Besuchern einen unbeschwerten Tag beim Gartenfest in Dalheim zu ermöglichen. Aufgrund der derzeitigen Situation und der Hygiene- und Schutzmaßnahmen wird gebeten, sich vor Ort an die aktuelle Hust- und Niesetikette sowie die Abstandsregeln zu halten. Ein Mund- und Nasenschutz sei nur in Innenräumen notwendig, nicht auf dem Freigelände, teilen die Veranstalter mit.

Geöffnet ist Freitag und Samstag 10 bis 19 Uhr und Sonntag 9 bis 18 Uhr. Vergünstigte Tickets gibt es im Vorverkauf für 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Kinder bis 17 Jahre sind frei. Eine Wochenendkarte kostet 16 Euro, Tickets und Informationen: www.gartenfestivals.de oder Telefon 0561/40096160.

Hier ein Eindruck der Veranstaltung in den vergangenen Jahren: https://www.westfalen-blatt.de/OWL/Fotos/Kreis-Paderborn/Gartenfest-am-Kloster-Dalheim