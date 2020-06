Schaufel löst sich bei Zaunarbeiten aus Halterung und trifft Jugendlichen am Kopf

Lichtenau (WB). Schreckliches Unglück in Lichtenau: Bei landwirtschaftlichen Arbeiten auf einer Weide am Grundsteinheimer Weg ist ein Jugendlicher am Mittwochvormittag lebensgefährlich verletzt worden.