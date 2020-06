Stephan Wink wirft Hut in den Ring

Wink ist neben dem von der CDU nominierten Josef Eich, der von den Grünen ins Rennen geschickten Martina Wolf-Sedlatschek und der parteilosen Kandidaten der SPD und der FDP Ute Dülfer der vierte Bewerber auf den Chefsessel im Lichtenauer Rathaus.

„Ich habe lange überlegt, ob ich mich um das Amt des Bürgermeisters bewerbe. Immerhin bringt es eine große Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger Lichtenaus mit sich. Entscheidend war der Zuspruch meiner Familie, aber auch von Freunden und Bekannten, dass sie mir diese Aufgabe zutrauen“, so Stephan Wink. Die finale Entscheidung habe er in der vergangenen Woche getroffen. Nachdem die Parteien ihre Kandidaten präsentiert hatten, habe er seine Chancen abgewogen und die Herausforderung angenommen. „Vielleicht hätte ich mich sonst fünf Jahre geärgert, es nicht gewagt zu haben“, sagte Wink am Sonntag gegenüber dem WV.

Erfahrungen in der Verwaltung gesammelt

Der 45-jährige Polizeibeamte, der mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter (16) in Kleinenberg wohnt, ist zumindest bei den Schützen im Stadtgebiet kein Unbekannter. Seit 2011 steht er als Oberst der Kleinenberger Schützenbruderschaft vor. „Gerade im Ehrenamt steckt meiner Meinung nach das wahre Kapital eines Ortes. Das, was die Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich auf die Beine stellen, wäre mit Geld überhaupt nicht zu bezahlen“, ist Wink sicher.

Mit seiner Kandidatur betritt der Kleinenberger Neuland. Er war bislang weder Mitglied einer Partei noch sonst politisch aktiv. „Das muss aber nicht unbedingt negativ sein. Ich denke schon, dass ein neuer Kopf auch frischen Wind in die politische Landschaft bringen kann“, meint Wink. Der Kriminalhauptkommissar, der als spezialisierter Jugendsachbearbeiter beim Polizeipräsidium Bielefeld tätig ist, kennt die Verwaltung der Stadt Lichtenau bereits. Während seines Verwaltungsrechtsstudiums an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung absolvierte er 2016 mehrere Praktika dort, bevor er das Studium letztlich als „Bachelor of laws“ abschloss.

Zweiter Anwärter aus Kleinenberg

„Ich denke, dass hier in Lichtenau bislang eine hervorragende Arbeit geleistet wurde. Dabei gilt es zunächst, das, was zwischenzeitlich auf den Weg gebracht wurde, zum Erfolg zu führen und auf neue Situationen angemessen zu reagieren“, sagt Wink über die Gestaltung des Amtes, sollte er zum Bürgermeister gewählt werden. Dabei denkt er an die Umsetzung des Projektes Klima-Campus: „Ich stehe voll und ganz hinter diesem Projekt. Mittlerweile dürfte eigentlich jedem klar sein, dass Klimaschutz eines der vorrangigen politischen Ziele darstellen muss.” Daneben seien jedoch auch andere Themen wie Infrastruktur und die Verhinderung bereits feststellbarer „Landflucht“ von großer Bedeutung. „Wir müssen uns auch zukünftig weiter der Herausforderung stellen, das Leben auf dem Land hier in unseren Dörfern auch für junge Familien interessant zu machen,“ so Wink.

Bei der Umsetzung seiner Ziele sieht Wink einen entscheidenden Vorteil auf seiner Seite. „Im Gegensatz zu meinen Mitbewerbern habe ich als parteiunabhängiger Bürgermeister die Möglichkeit, der jeweils besten Lösung den Vorrang geben zu können und nicht einer einzigen Parteimeinung folgen zu müssen“, sagt er. Dabei macht er einen Unterschied zur ebenfalls parteilosen Kandidatin und Kleinenbergerin Ute Dülfer. Sie werde von SPD und FDP unterstützt. Bevor Wink zur Wahl antreten kann, muss er bereits das erste Mal auf Stimmenfang gehen. Denn als parteiunabhängiger Einzelbewerber muss er Unterstützungsunterschriften sammeln. Bis zum 27. Juli braucht er 78 Unterstützer, was er gerade in der Cornazeit als besondere Herausforderung ansieht. Lichtenau verfüge nicht über eine klassische Einkaufsstraße, in der ein Bewerber sich der Öffentlichkeit vorstellen könne. Aufgrund der Einschränkungen gebe es weder Schützenfeste noch andere Veranstaltungen, auf denen Wink Wähler von sich überzeugen könnte.

Überraschungen nicht ausgeschlossen

„Ich habe mich daher dazu entschieden, zunächst auf Mund-zu-Mund-Propaganda zu setzen. Jeden, der mich mit seiner Unterschrift unterstützen möchte, möchte ich bitten, mich persönlich anzusprechen, anzurufen, eine E-Mail an stephan.wink@gmail.com zu schreiben oder mich auch über Facebook anzuschreiben. Ich komme gerne persönlich mit dem offiziellen Formular für die Unterstützungsunterschrift zu jedem Einzelnen nach Hause“, so Wink. Sollte die erste Hürde überwunden sein und die geforderte Anzahl an Unterschriften vorliegen, sieht Wink durchaus seine Chance: „Ich denke, dass es spannend werden dürfte. Spätestens seit der letzten Kommunalwahl vor sechs Jahren wissen wir doch, dass die Wahl des Bürgermeisters eher eine Personen- als eine Parteienwahl ist und Überraschungen nicht von vornherein ausgeschlossen sind.”