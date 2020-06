Neuer Hahn wacht hoch über Meerhof

Das Bauprojekt wurde vom Architektenbüro Andreas Kropp aus Warburg und das Bauamt im erzbischöflichen Generalvikariat Paderborn in Person von Marc Striewe und Harald Schlömer vom Gemeindeverband Meschede betreut. Gestemmt wurde die Modernisierung der Laurentiuskirche durch die Zusammenarbeit verschiedener Unternehmen von Nah und Fern.

Schatulle in die Erdkugel eingearbeitet

Die Modernisierungsarbeiten umfassten neben der Erneuerung der Turmspitze auch Renovierungen am Putz und am Anstrich der gesamten Außenfassade. Diese Arbeiten wurden von der Firma Kruse Restaurierungen aus Kreuzebra in Thüringen übernommen, die den Unterputz aus dem Jahre 1914 bis zur Steinsichtigkeit entfernte und ersetzte. Zudem vergoldete die Firma auch die Erdkugel, die die Basis der neuen Turmkrönung darstellt. In ihr wurde eine Schatulle eingearbeitet, in der neben Psalm 91 und einem Kirchenlied auch ein Bericht des Kirchenvorstandes sowie ein Zeitungsartikel zur Wiederöffnung der Kirchen in der aktuellen Covid-19-Situation verschlossen wurde. Restaurierungen der Schallluken bei den Glocken übernahm die Zimmerei Marx aus Beverungen, während Aufarbeitungen an der Kirchenuhr von der Firma Korfhage aus dem niedersächsischen Melle übernommen wurden.

Das Unternehmen Prange aus Brilon führte Arbeiten am gesamten Dach der Kirche durch. Mit den Erneuerungen des Kreuzes sowie des Wetterhahns wurden respektive die Firma Köster Metallbau aus Marsberg-Meerhof und Stefan Niewels vom Unternehmen OTNI Borchen beauftragt.

Kosten von 725.000 Euro

Mit der Befestigung der vergoldeten Turmkrönung wurden die Arbeiten, deren Kosten sich auf insgesamt 725.000 Euro belaufen, nun beendet. Diese Summe wird laut Rita Rasche zu 85 Prozent vom erzbischöflichen Generalvikariat Paderborn übernommen, während die restlichen 15 Prozent durch Spenden der Gemeinde und lokaler Banken sowie durch Baurücklagen gedeckt werden.

Die Pfarrkirche St. Laurentius steht stellvertretend für eine lange Geschichte der Kirchengemeinde im sauerländischen Meerhof. Auf dem heutigen Kirchplatz stand ursprünglich eine, als St.-Anna-Kapelle vermutete, kleine Kirche, die sowohl 1792 als auch 1838 Bränden zu Opfer fiel und von der Meerhofer Bevölkerung stets wiederaufgebaut wurde. Nachdem die Kirchengemeinde Meerhof 1902 durch den Bischof von Paderborn die Erlaubnis zur Eigenständigkeit erhielt, wurde im Jahr 1914 die Kapelle durch die heutige St. Laurentiuskirche ersetzt. „Es ist unser oberstes Anliegen, unsere Gotteshäuser für die neuen Generationen zu erhalten. Wir haben die Hoffnung, in Zukunft wieder viele Menschen in das Glaubenshaus einladen zu können“, sagt Propst Meinold Kemper und fügt hinzu: „Der Hahn soll daher auch immer als Symbol verstanden werden: als Zeichen des beginnenden Morgens, der Wiederauferstehung und der steten Wachsamkeit.“