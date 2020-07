Der neue „Dalheimer Sommer“

„Der Schwerpunkt wird sich verändern, weg von den Tagen alter Musik hin zum Theater. Das ist der deutliche Wunsch der Stiftung und entspricht auch meinem Profil als Schauspieler“, sagte der neue Intendant Harald Schwaiger dieser Zeitung. Die musikalische Ausrichtung unter seinem Vorgänger Arno Paduch will er modernisieren, aber nicht völlig ignorieren. „Durch Kirchenmusik und zum Beispiel den Auftritt des in Dalheim bereits bekannten Teatro del mondo mit italienischen Opernarien des 18. Jahrhunderts wird es eine Verbindung zur Vergangenheit geben.“

Diesmal steht aber sogar Popmusik auf dem Programm – am 23. August tritt die Central Park Band im Innenhof der Klosteranlage in Lichtenau auf und lässt Paul Simons „Graceland“ wieder aufleben. Der „Dalheimer Sommer“ soll nicht mehr elitär sein, aber weiter für „hohe Qualität“ stehen, betont der Geschäftsführer der Stiftung Kloster Dalheim, Ingo Grabowsky. Die 13 Veranstaltungen zwischen dem 7. und 23. August werden erstmals allesamt im Innenhof unter freiem Himmel stattfinden, die Klosterkirche und der Schafstall nicht genutzt. Das sei nicht nur eine Reaktion auf das Coronavirus und die mit ihm verbundenen Sicherheitsauflagen, heißt es. Harald Schwaiger schwärmt: „Der Weg von drinnen nach draußen ist eine Riesenchance. Dadurch rückt das Gelände stärker in den Fokus.“

Eröffnung am Freitag, 7. August

Passend zur Vergangenheit als Kloster wird die Reihe am Freitag, 7. August, um 20 Uhr mit dem Schauspiel „Judas“ von Walter Jens eröffnet, als Eigenproduktion von Harald Schwaiger inszeniert. Er wird selbst die Verteidigungsrede des Judas sprechen, der sich nicht als Verräter sieht. Ein zeitgenössisches Theaterstück zum Auftakt des „Dalheimer Sommers“ hat es noch nicht gegeben. Für Schwaiger passt das Stück von Walter Jens mit seinen revolutionären Thesen vortrefflich zum Motto des „Dalheimer Sommers“, in dem es um in ihrer Zeit bahnbrechende Autoren, Philosophen und Musiker geht. Ingo Grabowsky macht deutlich, dass das Motto eben auch für den Festivalort selbst gilt: „Revolutionäre hatten bis Ende des 18. Jahrhunderts immer den Anspruch, einen alten Zustand wiederherzustellen. Deshalb meinen wir unser Motto doppeldeutig. Zum einen soll es die revolutionäre Rolle von Autoren wie Stefan Zweig und Hannah Arendt und Komponisten wie Beethoven hervorheben, und zum anderen soll es unsere Rückkehr zu den Ursprüngen des ‚Dalheimer Sommers‘, zum Theater und zur früheren Freude an dem festlichen Musik- und Theaterereignis, deutlich machen.“

Neben „Judas“ taucht mit „Der Gott des Gemetzels“, gespielt vom Ensemble austroPott, ab dem 9. August drei Mal ein weiteres Theaterstück im Programm auf. Hinzu kommt am 16. August um 20 Uhr die „Blechtrommel“ von Grass, gesprochen und gespielt von Nico Holonics vom Berliner Ensemble. Mit der Programmgestaltung wollen die Verantwortlichen jüngere Leute anlocken. Ingo Grabowsky: „Theater ist der Lebenswelt der jungen Leute näher. Wir möchten neben den Stammgästen auch ein neues Publikum ansprechen und den Altersdurchschnitt senken.“ Der lag zuletzt bei 80 Jahren. Intendant Schwaiger will das Publikum herausfordern und setzt auf intime Nähe zu ihm statt auf Livestreams, wie sie heute unter dem Eindruck des Coronavirus vielfach als Alternative angeboten werden: „Theater ist ein Format, eine Kunstform, die so gedacht ist, dass sich eine direkte Kommunikation zwischen den Schauspielern und dem Publikum ergibt. Solche Vibrationen lassen sich nur herstellen, wenn der Schauspieler nur wenige Meter von den Zuschauern entfernt spricht. Ein Livestream im Internet ist wie kastriertes Theater.“

Karten gibt es online und telefonisch

Corona bedeutet aber auch weniger Zuschauer. Obwohl laut Schutzverordnung bis zu 300 Besucher erlaubt wären, will Ingo Grabowsky an der alten Planung von maximal 99 Gästen pro Aufführung festhalten. Die Besucher hätten sich jetzt darauf eingerichtet. In dieser Spielzeit wird es erstmals auch Sonntagsveranstaltungen um 10 Uhr morgens geben, zum Beispiel die Lesung von Anna Schudt am 23. August. Grabowsky: „In Zeiten von Corona wollten wir verhindern, dass sich die Leute Karten für den Mittag und Abend kaufen und sich den ganzen Tag lang auf dem Gelände aufhalten. Sonst würden wir eine Zehn-Uhr-Veranstaltung nicht machen können.“ Alle Infos zum Programm stehen auf www.dalheimer-sommer.lwl.org . Hier gibt es auch Karten. Telefonisch können sie unter 05292/9319224 bestellt werden.