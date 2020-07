Rund ums Glücklichsein

„Ananda“ (das Sanskrit-Wort für Glückseligkeit oder tiefe Freude), so heißt auch ihr Studio, mit dem Tracy Rumpel Anfang des Jahres von Paderborn nach Lichtenau umgezogen ist. Am Rande der Kernstadt, gegenüber vom alten Leinkenjost-Gelände, hat sie neu gebaut und nun auch Platz genug, einen lang gehegten Traum zu verwirklichen: Sie möchte das erste Yogafestival im Kreis Paderborn ins Leben rufen.

Yoga, Mediation, Vorträge

Künftig soll es stets am ersten September-Wochenende stattfinden. „Und ich weiß, dass da auch Kreisschützenfest ist“, schmunzelt die 43-Jährige, die mit ihrer Familie nun auch in Lichtenau lebt. Sowohl Umfang als auch Zielgruppe beider Veranstaltungen seien deutlich unterschiedlich.

Auf ein Rundum-Wohlfühl-Paket sollen sich die Besucher freuen dürfen: Neben Yoga-Einheiten zum Mitmachen wird es Meditationen und Fachvorträge zu vielfältigen Themen rund um Gesundheit und spirituelles Wachstum, Informationen zu alternativen Heilmethoden und Naturkosmetik geben. Und an beiden Abenden sind Live-Konzerte unter anderem mit den Bands Mystical Wanderers, JAP und Die Vayus geplant. Insgesamt etwa 30 Anbieter aus ganz Deutschland werden in Lichtenau dabei sein.

Teilnehmerzahl wegen Corona beschränkt

In Corona-Zeiten ist die Teilnehmerzahl auf 150 Personen pro Festival-Tag begrenzt. Wer dabei sein möchte, kauft sein Ticket online ( www.ananda-lichtenau.de/festival ) und meldet sich gleich auch für die Vorträge und Workshops an, die er besuchen möchte. So sollen Warteschlangen vermieden werden. Das Programm beginnt am Samstag um 10 Uhr, am Sonntag bereits um 9 Uhr.

Tracy Rumpel rechnet mit vielen Besuchern aus dem Raum Paderborn und Lichtenau, doch auch Gäste aus deutlich weiterem Umkreis erwartet sie. Wer beide Festivaltage besuchen will, hat auf dem 12.000 Quadratmeter großen Freigelände in Lichtenau auch die Möglichkeit zum Zelten.

Neben Yoga bietet Tracy Rumpel, die zuvor viele Jahre lang unter ihrem Mädchennamen Davis in Paderborn eine Praxis geführt hat, seit Anfang des Jahres in Lichtenau auch Pilates- und Meditationskurse, Latino-Fit, Massagen und Rückengymnastik an. Auch Workshops und Seminare gehören zu ihrem Programm.

Den Start in der neuen beruflichen und privaten Heimat hat ihr das Coronavirus allerdings deutlich erschwert. Gerade einmal ein paar Wochen lang konnte sie nach der Eröffnung im Januar arbeiten, dann kam der Lockdown – und damit das Ende ihrer Kurse in der gewohnten Form. „Das war schon schwierig“, schaut sie zurück. Von heute auf morgen durften keine Kursteilnehmer mehr ins „Ananda“ kommen. Tracy Rumpel bot alternativ ihre Kurse live über das Internet an.

Inzwischen darf wieder vor Ort praktiziert werden, wenn auch einige Veränderungen nötig waren. So ist die Teilnehmerzahl deutlich stärker als sonst begrenzt, damit zwischen den Matten der notwendige Abstand herrschen kann. Getränke, wie sonst üblich, darf sie nicht ausschenken, und ihre Sportkleidung sollten sich die Teilnehmer schon zu Hause anziehen. Doch Tracy Rumpel freut sich, dass langsam die Normalität zurückkehrt – und natürlich auf die Premiere des Yogafestivals. „Ich bin schon ein bisschen vorfreudig-aufgeregt“, erzählt sie, „schließlich gibt es noch gar keine Erfahrungswerte“.