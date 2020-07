Zur Wahl stellen sich: Jürgen Urban (Henglarn), Josef Meiwes (Henglarn/Atteln), Bernd Amedick (Atteln/Husen), Dieter Eich (Husen), Albert Günther (Holtheim/Dalheim/Blankenrode), Thorsten Temme (Kleinenberg/Holtheim), Peter Hagelüken (Kleinenberg), Birgit Rebbe-Schulte (Lichtenau), Heinrich Heinrichs (Lichtenau), Hermann Rüsing (Lichtenau), Klara Leifeld (Asseln/Hakenberg/Herbram-Wald), Jörg Waltemate (Herbram), Cedric Glahn (Iggenhausen/Grundsteinheim/Ebbinghausen). Auf der Reserveliste sind zudem Kandidaten aus den kleineren Orten platziert, unter anderem Michael Klösener (Herbram-Wald), Thomas Schulze (Ebbinghausen), Hiltrud Kröger (Iggenhausen) und Michael Schleicher (Blankenrode).

Bürgermeisterkandidat Josef Eich freut sich in den kommenden Wochen auf viele unterschiedlichen Formate des Austausches. Ihm liegt aufgrund seiner beruflichen Erfahrung das Themenfeld Bildung, Kindergarten und Schule besonders am Herzen. Zur Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit möchte er als Bürgermeister für Vereine den Kontakt zur Verwaltung vereinfachen. Zudem möchte er auch wieder der oberste Wirtschaftsförderer in der Stadt sein.

Aktuelle Termine, bei denen sich die Kandidaten vorstellen, können über die Internetseite der CDU www.cdu-lichtenau.de eingesehen werden.