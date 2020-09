„Der ÖPNV ist teilweise zu dünn“

Lichtenau (WB). Wer wird die neue Bürgermeisterin oder der neue Bürgermeister Lichtenaus? Die Bürger haben die Wahl unter zwei Frauen und zwei Männern. Was wollen sie anpacken, was qualifiziert sie, was machen sie in ihrer Freizeit? Das WESTFÄLISCHE VOLKSBLATT hat allen Bewerbern dieselben Fragen gestellt. Dieses Mal: Martina Wolf-Sedlatschek (Bündnis 90/Grüne)

Von Westfalen-Blatt