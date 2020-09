Alle Lichtenauer erhalten die Möglichkeit, sich umfangreich an dem Verfahren zu beteiligen. Ermöglicht wird das unter anderem durch ein Bürgerforum am Dienstag, 15. September, um 18 Uhr im Technologiezentrum für Zukunftsenergien Lichtenau, Leihbühl 21. Zum Bürgerdialog laden Bürgermeister Josef Hartmann und die Ge-Komm ein.

In Lichtenau waren Fahrzeuge des Unternehmens in den vergangenen Wochen auf den Wegen unterwegs. Der Einsatz der geländetauglichen Allradfahrzeuge war notwendig, um alle Wegeabschnitte lückenlos bereisen zu können. Zur Erfassung und Dokumentation sind die Fahrzeuge mit Spezial-Kameraausrüstungen und EDV-Hard- und Softwarelösungen ausgestattet.

Das Land fördert die Erstellung des Wirtschaftswegekonzeptes der Stadt Lichtenau mit 75 Prozent. Die Mittel entstammen dem NRW-Programm „Ländlicher Raum 2014 bis 2020“.

Zukunft der Wirtschaftswege

Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge sind in den vergangenen Jahren größer, breiter und schwerer geworden. Auch dadurch stoßen die Wirtschaftswege vielerorts an die Grenzen der Nutzungsmöglichkeit. Zudem sind heute auf den Wegen auch zahlreiche weitere Nutzer (Freizeit, Tourismus, Erholung, Fahrzeuge der Daseinsvorsorge, Produktion erneuerbarer Energien) unterwegs. Zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Wegeinfrastruktur fehlt es den meisten Kommunen aber an Geld. Um den tatsächlichen Bedarf besser einschätzen zu können, bietet sich die Erarbeitung eines ganzheitlichen Konzeptes an, das die Bedeutung der Wege klassifiziert.

Dazu werden die Wirtschaftswege in Kategorien eingeteilt und entsprechend ihrer Bedeutung, Nutzung und Frequentierung zugeordnet. Dabei geht es zunächst um die Aufnahme der Ist-Situation. Die jetzt geplante Bürgerbeteiligung soll dann die zukünftigen Kategorien festlegen.

Das Konzept in der Stadt Lichtenau soll bis Herbst 2020 erstellt sein und einen Ausblick auf die nächsten 20 bis 25 Jahre geben. Ein solches Wirtschaftswegekonzept ist die zwingende Voraussetzung, um künftig Fördermittel für den Wegebau zu erhalten.