Die Stichwahl muss entscheiden

Die knapp 9000 Wahlberechtigten hätten Dülfer fast im ersten Anlauf zum Chefsessel im Rathaus verholfen. Mit gut 46 Prozent lag sie am Sonntagabend deutlich vor ihrem CDU-Herausforderer Josef Eich (35,2 Prozent). Wer die Stadt künftig als Bürgermeister oder Bürgermeisterin repräsentieren wird, entscheidet sich bei der Stichwahl in zwei Wochen.

Dagegen haben Martina Wolf-Sedlatschek von den Grünen und der parteilose Stephan Wink keine Chance mehr, sie erreichten nur 8,6 beziehungsweise knapp zehn Prozent. Der Polizist und Schützenoberst Stephan Wink feierte am Sonntag trotzdem – er hatte Geburtstag und wurde 46 Jahre alt. In Feierlaune war auch Ute Dülfer. „Ich bin stolz auf das Ergebnis im schwarzen Lichtenau und stoße auf meine 46 Prozent an“, sagte sie. Die Stadt Lichtenau habe „eine Bürgermeisterin mit Fachwissen im Bau verdient“, glaubt die 48-Jährige. Mehrfach habe sie von Bürgern gehört, die Zeit für eine Frau sei reif.

Grüne wollen Ute Dülfer unterstützen

Ute Dülfer wird von SPD und FDP und jetzt auch von den Grünen getragen. Martina Wolf-Sedlatschek kündigte am Abend eine entsprechende Unterstützung an und verhehlte gleichzeitig ihre Enttäuschung über ihr Abschneiden und das der Grünen nicht: „Ich hätte schon gern zwölf bis 14 Prozent für die Grünen gehabt und einen Sitz mehr, drei statt zwei.“ Stattdessen legte die Partei zwar zu, aber nur auf 10,6 Prozent. Politikmüde ist Martina Wolf-Sedlatschek deswegen aber nicht: „Ich werde ganz klar wieder in den Rat gehen.“ Die 62-Jährige will den Klimaschutz in Lichtenau voranbringen.

Die CDU erlebte einen enttäuschenden Abend, und dementsprechend „durchwachsen“ fiel die Bilanz des Fraktionsvorsitzenden und Bürgermeisterkandidaten Josef Eich aus. Er habe zwar mit einer Stichwahl gerechnet, sei aber überrascht über die Vielzahl der Stimmen für Ute Dülfer. In den nächsten zwei Wochen wolle er mit seiner Fachkompetenz punkten, kündigte der 58-Jährige an, der zuletzt in Salzkotten Verwaltungserfahrung als Schulamtsleiter sammelte. Jetzt gelte es, die Menschen, die Stephan Wink gewählt haben, für sich zu gewinnen. Als Fraktionsvorsitzenden schmerzt ihn der Verlust der absoluten Mehrheit. Die CDU schaffte diesmal nur 48,8 Prozent.

SPD „außerordentlich zufrieden“

Das wiederum stimmte die SPD „außerordentlich zufrieden“. Die Sozialdemokraten hätten ihr Wahlziel erreicht, die absolute Mehrheit der CDU zu brechen, sagte Fraktionschef Gerd Bauer: „Wir haben unser Ergebnis von vor sechs Jahren gehalten, ganz besonders erfreulich ist, dass wir drei Direktmandate haben – das hatten wir noch nie.“ Zudem gehe die von der SPD unterstützte Bürgermeisterkandidatin Ute Dülfer „mit großem Vorsprung“ in die Stichwahl. Die SPD erreichte bei der Kommunalwahl gut 31,2 Prozent der Stimmen.

„Rundum zufrieden“ zeigte sich auch der Fraktionsvorsitzende der FDP, Uwe Kirschner: „Wir haben über zwei Prozentpunkte zugelegt, und die absolute Mehrheit der CDU ist erstmals nach dem Krieg gebrochen.“ Die Liberalen vereinten am Sonntag 8,1 Prozent der Stimmen auf sich.

Hohe Wahlbeteiligung

Erfreulich hoch fiel die Wahlbeteiligung aus: Sie stieg auf 68 Prozent und lag damit deutlich über der vor sechs Jahren (62 Prozent). Wegen der Corona-Pandemie zogen mehr als doppelt so viele Bürgerinnen und Bürger als 2014 die Briefwahl dem Gang ins Wahllokal vor. Diesmal waren es etwa 3000. In zwei der 13 Wahlbezirke habe der Anteil der Briefwähler 40 Prozent ausgemacht, sagte der Wahlleiter und noch amtierende Bürgermeister Josef Hartmann (SPD).

Der 67-jährige Sozialdemokrat hatte aus gesundheitlichen Gründen und wegen seines Alters nicht erneut kandidiert. Die Gürtelrosenerkrankung 2018 mache ihm immer noch zu schaffen, sagte Hartmann dieser Zeitung und gab gleichzeitig offen zu: „Ich hätte unheimlich gerne weitergemacht und Projekte wie den Klima-Campus weiter begleitet.“

Knapp 90 Wahlhelfer sorgten am Sonntag für einen reibungslosen Ablauf in der Stadt mit ihren 15 Dörfern – von A wie Asseln über D wie Dalheim bis K wie Kleinenberg. Besondere Vorkommnisse – etwa mit Maskenverweigerern – gab es nicht. Der künftige Bürgermeister regiert eine Stadt, die mit 192 Quadratkilometern eine der größten Flächengemeinden in NRW darstellt, gleichzeitig aber nur von 11.500 Menschen bewohnt wird.

Kommentar

Die Stichwahl in zwei Wochen ist nicht nur für Ute Dülfer und Josef Eich von enormer Bedeutung. Der Ausgang entscheidet darüber, wie viel Macht die erfolgsverwöhnte CDU in Zukunft noch haben wird. Im Rat gibt es ein Patt: Die CDU kommt auf zehn Sitze, SPD, Grüne und FDP ebenfalls auf zehn. Künftig könnte also bei Entscheidungen im Rat die Bürgermeisterstimme den Ausschlag geben. Sozialdemokraten, Liberale und Grüne unterstützen Ute Dülfer. Wird sie am 27. September gewählt, könnte erstmals in Lichtenau Politik ohne die CDU gemacht werden. Das wäre eine Zeitenwende und im Kreis Paderborn so selten wie das Edelweiß. Für die CDU steht viel auf dem Spiel. In jedem Fall gilt: Die Politik in Lichtenau ist spannend wie selten. Dietmar Kemper