Die Frau war gegen 8.45 Uhr aus Lichtenau-Hakenberg kommend in Richtung Lichtenau unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Dort kippte er auf die Fahrerseite. Ein Rettungswagen brachte die 46-Jährige schwer verletzt in ein Paderborner Krankenhaus.

Frontal gegen Baum geprallt

Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise zum Unfallgeschehen sowie zu möglichen weiteren Fahrzeugen, die der Frau entgegengekommen sein könnten, an die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.