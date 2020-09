Lichtenau macht es spannend

Grüne unterstützen Ute Dülfer

Damit geht der Wahlkampf in Lichtenau noch zwei Wochen lang weiter. Rückenwind bekommt Ute Dülfer dabei von den Grünen. Nachdem deren Bürgermeisterkandidatin Martina Wolf-Sedlatschek mit 8,7 Prozent der Stimmen keine Chance mehr auf das Bürgermeisteramt hat, haben die Grünen bereits am Wahlabend erklärt, nun Ute Dülfer zu unterstützen.

Entscheidend für die Stichwahl könnte werden, wie sich die knapp zehn Prozent (9,98 Prozent) der Wähler entscheiden, die ihr Kreuz beim ersten Wahlgang bei Einzelbewerber Stefan Wink gemacht haben. Der 46-Jährige möchte, anders als die Grünen, keine Em­pfehlung für eine der beiden Alternativen aussprechen. „Als Kleinenberger und als Schützenoberst würde es mich natürlich freuen, wenn die neue Bürgermeisterin auch aus Kleinenberg kommt“, sagt Wink, der als Polizist in Paderborn arbeitet und sich in seiner Freizeit für die St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Kleinenberg engagiert.

Konstituierende Sitzung am 12. November

Ute Dülfer geht optimistisch in die Stichwahl. „Ich hätte mit dieser so klaren Tendenz für mich nicht gerechnet und bin ganz begeistert vom Vertrauen der Bürger in mich“, freute sie sich am Tag nach der Wahl. Mit einem neuen Plakat, in ihren Kanälen in sozialen Medien und mit Wahlkampfständen möchte sie ihre Anhänger dazu ermutigen, am 27. September noch einmal ihre Stimme für sie abzugeben.

Dem neuen Rat, der zu seiner konstituierenden Sitzung am Donnerstag, 12. November, zusammenkommt, wird Ute Dülfer in jedem Fall angehören. Sie hat ihr Direktmandat geholt und möchte es als unabhängige Ratsvertreterin auch wahrnehmen. Im Rat dürfte es in den kommenden Jahren spannende Sitzungen geben. Denn mit 48,85 Prozent der Stimmen hat die CDU ihre seit Jahrzehnten bestehende absolute Mehrheit um Haaresbreite eingebüßt. Die Christdemokraten haben nun 13 Sitze und damit genauso viele wie SPD (8), Grüne (3) und FDP (2) gemeinsam.