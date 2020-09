Mit Spannung blicken die Lichtenauer auf Sonntag, 27. September: Dann erst entscheidet sich bei der Stichwahl endgültig, wer Chef oder Chefin im Rathaus wird. Bei der Kommunalwahl am 13. September konnte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit für sich verbuchen.

Für CDU-Mann Josef Eich stimmten 35,23 Prozent der Wähler, auf die parteilose Kandidatin Ute Dülfer, die von der SPD unterstützt wird, entfielen 46,14 Prozent der Stimmen.

Während die beiden Bewerber für das Bürgermeisteramt in diesen Tagen noch etliche Gespräche mit Bürgern führen, um möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, das Kreuzchen an der „richtigen Stelle“ zu machen, lädt das WESTFÄLISCHE VOLKSBLATT die beiden Aspiranten zu einem großen Interview ein.

Das Besondere: Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen! Schreiben Sie uns dazu einfach eine E-Mail mit Ihrer Frage und dem Betreff „Stichwahl Lichtenau” an die Adresse bueren@westfalen-blatt.de. Einsendeschluss dafür ist Montag, 21. September.

Während des Interviews, das in den Räumen dieser Zeitung stattfinden wird, stellen wir dann Ihre Fragen – und sind gespannt darauf, was die beiden Bürgermeister-Kandidaten antworten werden.

Sie lesen in der nächsten Woche nicht nur das ausführliche Interview in dieser Zeitung, sondern können sich auch ein Video anschauen, das wir online und in den sozialen Netzwerken hochladen, um Ihnen auf mehreren Kanälen eine Entscheidungshilfe für den 27. September zu bieten.