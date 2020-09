Zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau: Arbeiten an der Talbrücke „Langer Grund“

Lichtenau (WB). Die A44 wird am Dienstag von 20 Uhr an zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau in Fahrtrichtung Dortmund voll gesperrt worden. Darauf hat der Landes­betrieb Straßen NRW hinge­wiesen.