Blick von der Bürgermeisterbank

Dass es in Kleinenberg eine so schöne Landschaft gibt, dass Besucher aus weitem Umkreis kommen, um sie zu erleben, ist (zumindest teilweise) der Deutschen Bahn zu verdanken. Die nämlich musste große Ausgleichsflächen für den seit 1996 gebauten und 2003 in Betrieb genommenen Eggetunnel zwischen Lichtenau und Willebadessen schaffen. Entstanden ist daraus die Stiftung Kleinenberg, die jetzt seit fast 20 Jahren besteht.

Innerhalb des mehr als 900 Hektar großen Naturschutzgebiets Sauertal stellen die Flächen der Stiftung Kleinenberg mit seltenen Tier- und Pflanzenarten noch einmal ein besonderes Highlight dar. Und auf genau diese Flächen können Besucher jetzt von zwei neuen Holzbänken aus einen herrlichen Blick genießen.

Eine Bank am Beginn der Brunnenallee zur Mariengrotte hat der Kleinenberger Ortsvorsteher Hermann Lauhof aufstellen lassen. Gegenüber, am anderen Ende der Quellmulde der Sauer, am Draischweg hinter dem Forsthaus steht eine weitere Bank aus heimischem Holz und gefertigt von den Lichtenauer Forstmitarbeitern, die der scheidende Bürgermeister Josef Hartmann aus seinem Verfügungsfonds finanziert hat. Als Bürgermeister war Hartmann geborenes Mitglied der Stiftung Kleinenberg, ein Amt, das er nun an Nachfolgerin Ute Dülfer abgibt.

Zum Übergang ließen sich beide jetzt vom stellvertretenden Vorsitzenden Johannes Hibbeln einen Einblick in die Situation der Stiftung und die Kleinenberger Weidegemeinschaft geben, die eng mit der Stiftung verbunden ist.

Gekennzeichnet werden sie von den friedlich grasenden roten und schwarzen Angus-Rindern auf den weiten Wiesen. Mit diesen Tieren haben sich Hibbeln und seine Mitstreiter in Züchterkreisen mittlerweile weit über Kleinenberg hinaus einen guten Ruf erarbeitet. In ganz Europa sind die Rinder aus Kleinenberg gefragt. Sie sind pflegeleicht und robust und können das ganze Jahr draußen auf der Weide bleiben.

Die Mutterkühe bekommen ihre Kälber in aller Regel, ohne dass der Tierarzt kommen oder der Mensch überhaupt eingreifen muss. Und anders als in der konventionellen Haltung, in der Kalb und Mutterkuh praktisch sofort nach der Geburt getrennt werden, darf der Angus-Nachwuchs zwischen acht und zehn Monaten bei der Mutter bleiben und deren Milch trinken – so wie es von der Natur eigentlich vorgesehen ist.

Mit ein bisschen Glück können Naturfreunde, die auf der neuen „Bürgermeisterbank“ am Draischweg Platz nehmen, in diesen Tagen sogar noch eine Kälbchen-Geburt miterleben. An dieser Stelle können Interessierte den Tieren nämlich besonders nahe kommen – und einige wenige Geburten, die meist von Anfang September bis Ende Oktober stattfinden, stehen auch noch aus, verrät Hibbeln.

Mit weiteren Akteuren haben Johannes Hibbeln und Horst Brauckmann vor mittlerweile fast 20 Jahren die Idee der Stiftung nach einem langen, schwierigen Vorlauf in die Tat umgesetzt. Braukmann, Gründungsvorsitzender und bis zu seiner Pensionierung Leiter des Amtes für Agrarordnung in Warburg, erkannte früh das Potenzial der Kleinenberger Landschaft und sieht sich heute bestätigt: „Die Stiftung konnte durch die Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft dazu beitragen, das erfolgreiche Miteinander von Landwirtschaft und Naturschutz zu demonstrieren.“

So sieht es auch Christian Finke von der Biologischen Station Paderborn-Senne: Gerade weil die Natur hier bewirtschaftet werde, sei die Landschaft so schön. „Die Vorkommen seltener Vogelarten wie Wiesenpieper und Wachtelkönig sind von landesweiter Bedeutung. Einige Pflanzenarten wie die Färberscharte haben auf den Stiftungsflächen ihr einziges Vorkommen im ganzen Kreis,“ betont Finke, der die Flächen von Beginn an betreut hat.

Den Höhepunkt im jahreszeitlichen Wechselspiel der Farben, von den verschiedenen Grüntönen im Mai, der blutroten Ampferblüte im Juni bis zum tiefen Lila des Teufelsabbisses im September stellt für viele Besucher das rosa Farbspiel der Herbstzeitlose, die auch „Kleinenberger Krokus“ genannt wird, jetzt im Oktober dar.