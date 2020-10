Turbulente Zwischenzeit

ntscheidungen, die in der Ratssitzung am Donnerstag vergangener Woche gefallen seien, müssten nachträglich korrigiert werden, hat CDU-Fraktionschef Josef Eich dem WV auf Nachfrage erläutert.

Derweil sorgt Eich, der in der Stichwahl um das Bürgermeisteramt am 27. September bekanntlich der SPD-Kandidatin Ute Dülfer unterlegen ist, selbst für eine weitere Nachricht: Er hat am Wochenende angekündigt, sein Ratsmandat nicht antreten zu wollen. Mit ein wenig Abstand halte er es für die richtige Entscheidung, für einen jüngeren Ratsvertreter Platz zu machen, so Eich. Die Flugblatt-Aktion, mit der die CDU der Kernstadt wenige Tage vor der Wahl Kritik an SPD-Kandidatin Ute Dülfer geübt hatte, sei nicht der Grund für seinen Entschluss gewesen, stellte Eich klar, der sich von der Aktion allerdings ausdrücklich distanziert hatte. Für ihn rückt Thomas Schulze, Ortsvorsteher aus Ebbinghausen, in den Rat nach.

An der Sondersitzung am kommenden Donnerstag, sollte sie denn zustande kommen, würde Eich aber noch ein letztes Mal als Fraktionsvorsitzender teilnehmen. Der Hintergrund: Bis spätestens Freitag dieser Woche muss die Stadt Lichtenau eine Antragsliste zur Sportförderung bei der Bezirksregierung in Detmold einreichen, wenn sie sich höchst attraktive Förderbedingungen von bis zu 100 Prozent sichern will. Diese Liste muss auch eine Priorisierung verschiedener Projekte enthalten, um die es nun Unstimmigkeiten gibt. Vorgesehen war nach dem Vorschlag der Verwaltung eigentlich, die Erneuerung der Sportheime und eines Teils des Sportgeländes in Atteln an die erste Stelle zu setzen. Dieses Projekt, so erläuterte es Bürgermeister Josef Hartmann dem WV, sei Teil eines umfassenderen Plans für Sporteinrichtungen mit Strahlkraft ins ganze Altenautal und habe schon deshalb die größten Erfolgsaussichten. Das habe die Bezirksregierung auch bereits signalisiert, so Hartmann.

Nach einem eindringlichen Appell des SPD-Ratsherrn Ewald Reichstein aus Kleinenberg entschied sich während der Ratssitzung am Donnerstag aber eine Mehrheit dafür, die ebenfalls geplante Sanierung der Turnhalle in Kleinenberg, die unter anderem eine neue Heizung bekommen soll, an den ersten Platz der Prioritätenliste zu setzen. Diese Entscheidung, die seiner Auffassung nach ohnehin kein korrekter Ratsbeschluss sei, gelte es nun zu korrigieren, erläuterte Josef Eich.

Zustimmen würde die CDU laut Eich in einer Sondersitzung des Rates wohl auch dem Vorschlag der Verwaltung, eine neue Stelle im Ordnungsamt zu schaffen, deren Arbeitsgebiet die Feuerwehr sein soll. Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin soll die Umsetzung des neuen Brandschutzbedarfsplans organisieren und den ehrenamtlichen Kräften durch die Übernahme von Verwaltungsaufgaben den Rücken frei halten. Die CDU hatte ursprünglich dafür plädiert, die Stelle im Zuge der Haushaltsplanberatung für das kommende Jahr zu schaffen, wäre nun aber wohl doch bereit, sie vorzuziehen.

Laut Bürgermeister Josef Hartmann wäre es auch denkbar, den Rat nicht noch einmal in alter Besetzung zusammenzurufen, sondern mit Dringlichkeitsentscheidungen zu arbeiten. Wenn sich mit den weiteren Fraktionen Konsens abzeichne, könne die Verwaltung entsprechend handeln und dieses Vorgehen in der nächsten regulären Sitzung dann vom Rat absegnen lassen.