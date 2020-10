Doch zuvor muss dort ein altes Wohnhaus, das früher als Wochenendhaus diente, abgerissen werden. Das soll etwa 25.000 Euro kosten.

Die Verwaltung hat bei der Bezirksregierung Detmold einen Antrag auf Bezuschussung des Abrisses aus Mitteln der Dorferneuerung 2021 (Förderschwerpunkt: „Behebung von städtebaulichen Missständen, die das Ortsbild beeinträchtigen“) gestellt. Der Rat hat nun in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt, dass die Stadt den verbleibenden Eigenanteil in Höhe von 9000 Euro übernimmt; die entsprechende Summe soll in den im Haushaltsplan 2021 aufgenommen werden.­