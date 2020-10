So konnte man in den vergangen Jahren schon so manchen beeindruckenden Trecker-Konvoi durch das Altenautal ziehen sehen. Der 19. Trecker-Treck in diesem Jahr konnte nicht starten wie in den Jahren zuvor; ein kompletter Ausfall drohte. Doch die Treckerfreunde aus Henglarn haben sich etwas Besonderes einfallen lassen. Sie haben zum privaten Solo-Trecker-Treck aufgerufen und das mit einem Spendenaufruf für den Förderverein der Grundschule Altenautal verbunden. So wurde das Startgeld in eine Spendenkasse eingezahlt und mit weiteren Spenden des Vereins der Treckerfreunde Henglarn und dessen Mitglieder und Gastfahrer aufgestockt.

So kamen für den Förderverein und die Kinder der Grundschule 620 Euro zusammen. Die Spende wird für die Ausstattung der Schulbibliothek und für Spielgeräte auf dem Schulhof verwendet. Der Vorstand des Fördervereins bedankt sich bei den Treckerfreunden für die Spende.