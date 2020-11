Die K 13 (Glase­bachstraße) muss etwa zwei Wochen voll gesperrt werden. Die ausgeschilderte Umleitung führt über die B 68 Richtung Lichtenau auf die L 817 Richtung Asseln und dann über die K 14 nach Iggenhausen. Autofahrer sollten während der ersten Bauphase etwa zehn Minuten mehr einplanen.

Ab etwa 25. November wird dann die Deckensanierung im zweiten Bauabschnitt zwischen Iggenhausen und Herbram bis zur Kreuzung mit der K 11 (Asselner Straße) vorgenommen. Auch dieser Abschnitt muss während der zweiwöchigen Bauzeit voll gesperrt werden. Die rund fünfminütige Umleitung führt über die K 11 (Asselner Straße) Richtung Asseln und dann über die K14 Richtung Iggenhausen.

Anlieger können während der gesamten Bauphase ihre Grundstücke erreichen mit Ausnahme des Tages, an dem der Asphalt aufgetragen wird. Darüber werden sie per Brief informiert. Die Kosten betragen rund 262.000 Euro, welche zu 85 Prozent vom Land NRW übernommen werden. Fragen beantwortet Jens Kaiser vom Kreisstraßenbauamt unter Tel. 05251/181421.