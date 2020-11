Elf Millionen Euro Investition nötig

Lichtenau -

860 Kilometer Wirtschaftswege gibt es in der Flächengemeinde Lichtenau. Mit 450 Kilometern ist die Stadt für mehr als die Hälfte davon verantwortlich. Die übrigen Wege befinden sich in Privatbesitz. Obwohl die städtischen Wege häufig in einem guten Zustand sind, gibt es für die Instandhaltung oder Sanierung doch so einiges zu tun und zu investieren.