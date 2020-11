Zwei weitere Todesfälle, 71 neue Infektion

Die Pandemie und ihre Folgen für Ostwestfalen-Lippe, Deutschland und die Welt Coronavirus-Newsblog: 90-jährige Bielefelderin verstorben - EU sichert sich Biontech-Impfstoff - Luftfilter made in Bielefeld -Komplettes Lehrerkollegium in Quarantäne - 15.332 neue Corona-Infektionen in Deutschland