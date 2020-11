Millionen-Coup geglückt

Die beiden Städte profitieren aus einem Förderprogramm des Landes zur Verbesserung der Sportinfrastruktur in den Kommunen. 47 Millionen Euro hatte Ministerin Ina Scharrenbach (Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung) dafür locker gemacht, davon bekommt der Regierungs­bezirk Detmold fünf Millionen Euro.

„Wir freuen uns, dass wir reichlich beschenkt worden sind und nun ein richtig schickes Stadion in Salzkotten bekommen“, sagte Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger auf WV-Anfrage. Denn die 750.000 Euro sollen in die Sanierung des Hederauenstadions fließen. Wie berichtet (WV vom 19. November) hatten die Stadt und der VfB Salzkotten den Baustart noch einmal zurückgestellt, um sich die Möglichkeit der Fördergelder offen zu halten. „Das Warten hat sich also gelohnt“, freut sich Berger, dass Salzkotten bei dem völlig überzeichneten Programm zum Zuge gekommen ist. „Wir hatten natürlich auch den Vorteil, ein richtig gutes Konzept in der Schublade zu haben“, so Berger weiter.

„Das Programm war ex­trem beliebt und reizvoll, weil es sich um eine 100-prozentige Förderung handelt“, bestätigt der CDU-Landtagsabgeordnete Bernhard Hoppe-Biermeyer.

Ursprünglich sollten 930.000 Euro ins Salzkottener Stadion investiert werden, um einen Kunstrasenplatz zu bauen sowie die leichtathletischen Anlagen zu modernisieren. Für den neuerlichen Antrag haben die Salzkottener jedoch noch einmal etwas drauf gepackt, um unter anderem Speerwerfen zu ermöglichen. Auch Flutlicht für die Laufbahn gehört nun zum Paket. Insgesamt belaufen sich die Kosten jetzt auf 1,3 Millionen Euro.

Der VfB Salzkotten hatte seinerzeit die Hederkampfbahn an die Stadt verkauft, um seinen Eigenanteil leisten zu können. Der wird sich auch weiterhin auf rund 250.000 Euro belaufen. Weiterhin steht das Gesamtkonzept mit dem Bau des Kunstrasenplatzes in Upsprunge in Verbindung. Künftig gibt es dann zwei Kunstrasenplätze im Stadtgebiet, die für das Wintertraining auch allen anderen Vereinen zur Verfügung gestellt werden. Zudem werden die Sportanlagen für den Sportunterricht der Gesamtschule genutzt. Mit der Fördersumme von 750.000 Euro haben die Salzkottener den höchstmöglichen Betrag für dieses Projekt bekommen. Jetzt sollen die Ausschreibungen auf den Weg gebracht werden, sodass es im Frühjahr losgehen kann.

Um das Projekt im Lichte­nauer Stadtgebiet hatte es zwar zunächst ein politisches Gerangel hinsichtlich der Priorität gegeben. Letztendlich war aber offensichtlich die Entscheidung für die „Revitalisierung und Erweiterung einer Fußballanlage zu einer Multifunktionssportstätte für das Altenautal“ die richtige. Mit der Landesförderung von 699.000 Euro soll jetzt das Sportheim des SV Atteln erweitert werden. Es wird vier Umkleiden im Erdgeschoss und im oberen Geschoss einen großen Gymnastikraum geben. Der angrenzende Holzbau wird abgerissen. „Ich war von Anfang an begeistert vom Projekt im Altenautal“, so Hoppe-Biermeyer. Der Erweiterungsbau sei der wichtige erste Schritt im Gesamtkonzept, das im weiteren Verlauf den Bau einer Mountainbike-Strecke und eines Calisthenics Aktiv-Parks (Kraftsport im Freien) vorsieht. Grundidee des gemeinsamen Konzeptes des SV 21 Atteln, SC RW Husen und TuS GW Henglarn sei es, gezielt Outdoor-Trend-Sportarten im Altenautal anzubieten.