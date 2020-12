Piepser hilft Lichtenauer Tierarzt beim Corona-Schutz

Wer mit dem Auto kommt, erhält an der Anmeldung einen Piepser, wie er auch in manchen Selbstbedienungsrestaurants verwendet wird. Herrchen oder Frauchen warten dann – vielleicht mit Lesestoff und einer Kanne Tee – einfach im Wagen und werden angepiepst, wenn ihr Schatz zur Behandlung an der Reihe ist. Wer lieber im Freien warten möchte, für den steht ein Zelt bereit, das den Regen abhält und mit einem Heizstrahler erwärmt wird.

Die offene Sprechstunde ohne Anmeldung habe sich bewährt in der Tierklinik Knoop, sagt der Veterinär. „Schließlich kann man ja schlecht voraussagen, wann die Tiere krank werden“, meint der Tierarzt und schmunzelt. Länger als eine halbe Stunde, so das Ziel, dauere die Wartezeit normalerweise nicht. Und die lässt sich nun coronagerecht gut überbrücken.