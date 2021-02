Feuerwehr befreit schwer verletzten Fahrer aus Transporter

Die Feuerwehr Lichtenau wurde um 6.28 Uhr alarmiert. Entgegen der ersten Meldung war der Mann in dem Transporter nicht eingeklemmt, aber eingeschlossen. „Um uns Zugriff auf den Fahrer zu verschaffen, mussten wir Rettungsöffnungen schaffen. So konnten die Person durch die Fahrertür aus dem Kleintransporter befreien und ihn an den Rettungsdienst übergeben“, sagte René Wittig Einsatzleiter und stellvertretender Leiter der Feuerwehr Lichtenau. Der schwer verletzte Fahrer wurde sofort in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei dem Einsatz waren 30 Feuerwehrmänner des Löschzuges Lichtenau sowie der Löschgruppen Kleinenberg, Holtheim und Ebbinghausen beteiligt. Außerdem waren der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort. Die Beamten nahmen die Ermittlungen zur Unfallursache auf.