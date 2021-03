600.000 Euro fließen ins Altenautal

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat am Mittwoch die Förderliste für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beschlossen. „Unter den bewilligten Projekten ist auch das gemeinsame Sportgelände für das Altenautal“, teilte Linnemann mit. „Die Sanierung der Sportstätten und Erweiterung zu Mehrgenerationen-Multifunktionssportstätten in den Lichtenauer Ortsteilen Atteln, Husen und Henglarn wird mit 591.255 Euro gefördert.“ Insgesamt gibt der Bund Linnemann zufolge rund 400 Millionen Euro für die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur frei. Bundesweit werden 232 Sanierungsmaßnahmen realisiert.

Linnemann: „Die Resonanz auf den aktuellen Förderaufruf war riesig. Insgesamt gingen rund 1300 Interessenbekundungen mit einem Antragsvolumen von 2,8 Milliarden Euro ein.“ Davon entfielen rund 70 Prozent auf den Sportbereich. „Der Sport leistet einen unverzichtbaren Beitrag für die Gemeinschaft. Mit dem Förderprogramm stärkt der Bund nicht nur die kommunale Infrastruktur, sondern gleichzeitig auch die Vereine, in denen Werte wie Zusammenhalt, Respekt und Leistungsbereitschaft gelebt werden“, sagte Linnemann. Zudem würden Aufträge für regionale Handwerks- und Baufirmen ausgelöst.