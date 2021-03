Veterinäre untersuchen 77 Geflügelhöfe im Sperrbezirk

Lichtenau -

Nachdem am Mittwoch das Friedrich-Löffler-Institut den Ausbruch der Geflügelpest in einer Hobby-Haltung in Henglarn bestätigt hat, hat das Veterinäramt des Kreises Paderborn einen Sperrbezirk in einem Radius von drei Kilometern um die betroffene Geflügelhaltung eingerichtet. Darin liegen 77 Geflügelhöfe, die nun alle klinisch untersucht werden.