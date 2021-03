Michelangelo-Schau öffnet

Es gelten die aktuellen Maßnahmen zum Corona-Schutz.

Wer die Bilderwelt der Sixtinischen Kapelle erleben möchte, hat dazu im Kloster Dalheim nun noch bis zum 18. April Gelegenheit. „Aufgrund des großen Besucherinteresses verlängern wir die erfolgreiche Michelangelo-Schau ein weiteres Mal“, erläutert Museumsdirektor Dr. Ingo Grabowsky.

115 überlebensgroße Charaktere auf mehr als 700 Quadratmetern in 21 Metern Höhe verewigte Michelangelo, als er Anfang des 16. Jahrhunderts Decke und Stirnwand der Sixtinischen Kapelle in Rom ausmalte. Die monumentalen Kompositionen erzählen Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament von der Schöpfungsgeschichte mit dem berühmten Fresko „Die Erschaffung Adams“ bis zum „Jüngsten Gericht“.

In Lizenz der Vatikanischen Museen kamen die Wandmalereien als großformatige Reproduktionen nach Dalheim. Sie rücken die Werke für ihre Betrachter in bislang ungekannte Nähe. In der besonderen Atmosphäre der spätgotischen Klosterkirche haben Besucher so die Möglichkeit, einem Meisterwerk der Renaissance aus einem neuen Blickwinkel zu begegnen, Details zu erkunden und in die Welt Michelangelos einzutauchen. Grabowsky: „In diesen besonderen Zeiten, in denen Abstand halten alltäglich geworden ist, freuen wir uns, unseren Gästen die Gelegenheit zu geben, einem Meisterwerk der Kunstgeschichte nahe kommen zu können.“

Nach den Regeln des Kreises Paderborn vom 8. März ist eine Terminbuchung im Vorfeld des Besuchs wegen der niedrigen Corona-Inzidenzwerte im Kreis Paderborn aktuell nicht erforderlich. Zum Schutz vor einer weiteren Verbreitung der Corona-Infektionen haben der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und die Stiftung Kloster Dalheim umfangreiche Vorkehrungen getroffen, um die notwendigen Hygienemaßnahmen für den Besucherverkehr umzusetzen.

Bis auf Weiteres finden keine Gruppenführungen durch das Museum und die Bilderwelt „Michelangelo - Der andere Blick“ statt. Ein Audio-Guide aus der Perspektive Michelangelos und eine ausführliche Begleitbroschüre bieten jedoch umfassende Informationen zur Ausstellung. Beide sind kostenlos im Museumsfoyer erhältlich. Das Klosterwirtshaus bleibt weiterhin geschlossen.

Die Öffnungszeiten des Museums sind dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 18 Uhr – montags geschlossen. Während der Laufzeit von „Michelangelo – Der andere Blick“ gelten folgende Eintrittspreise für die Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur: Erwachsene 11 Euro, ermäßigt 5,50 Euro, Kinder/Jugendliche (6-17 Jahre) und LWL-MuseumsCard+LVR-Museumskarte frei. Im Eintritt inbegriffen ist der Besuch der historischen Klosteranlage, der Dauerausstellung sowie der Klostergärten.

