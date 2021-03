Mitten in Lichtenau-Henglarn – keine verletzten Personen

Lichtenau-Henglarn (WB/wip) -

Mitten in Henglarn hat am Montagnachmittag der Motor eines Gelenkbusses Feuer gefangen. Der Bus war gegen 15.30 Uhr in einer Kurve der Hübelstraße mit einem Motorschaden liegen geblieben.