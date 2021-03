Das Sperrgebiet geht in das noch bestehende Beobachtungsgebiet über. Die Tierseuchen-Allgemeinverfügung wird deshalb nur zum Teil aufgehoben. Die Geflügelbetriebe werden erneut stichprobenartig überprüft. Frühestens Anfang April könne auch das Beobachtungsgebiet mit einem Radius von zehn Kilometern aufgehoben werden.

Die Geflügelpest war Anfang März in einer Hobbyhaltung in Henglarn ausgebrochen. Daher mussten ein Sperrbezirk mit einem Radius von drei Kilometern rund um den Ausbruchsherd sowie ein Beobachtungsgebiet eingerichtet werden. Im Sperrbezirk sind 89 Betriebe mit 22.689 Stück Geflügel registriert: Drei Geflügelzuchtbetriebe haben mehr als 1000 Tiere, vier zwischen 100 und 999 Tieren. Im jetzigen Beobachtungsgebiet sind insgesamt 460 Betriebe mit rund 224.800 Stück Geflügel registriert: Zehn Geflügelzuchtbetriebe haben mehr als 1000 Tiere, 20 zwischen 100 und unter 1000 Tieren. Die meisten Betriebe sind also Hobbyhaltungen. In dem Beobachtungsgebiet dürfen weder Tiere noch Fleisch oder Eier transportiert werden. Ausnahmegenehmigungen sind möglich. Die Antragsformulare können unter www.kreis-paderborn.de/gefluegelpest heruntergeladen werden. Geflügelausstellungen, Geflügelmärkte oder Veranstaltungen ähnlicher Art sind verboten.

In Delbrück mussten diese Woche in zwei Betrieben rund 130.000 Hennen getötet werden.

Für den gesamten Kreis Paderborn gilt weiterhin eine Aufstallpflicht. Sämtliches Geflügel wie Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse müssen in geschlossenen Ställen oder in einer Vorrichtung untergebracht werden.

Auch bei Verdacht auf Geflügelpest sollte umgehend das Veterinäramt unter Tel. 05251/308-3939, montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr, kontaktiert werden. Außerhalb der Servicezeiten des Infotelefons können die Veterinäre über die Kreisleitstelle unter der Telefonnummer 02955/76760 erreicht werden.