Familien-Safari entlang der Altenau

„Diese Route entlang der Altenau ist Teil der Frühlingsaktion des Naturparks Teutoburger Wald/Eggegebirge und lädt Klein und Groß ein, in Wald und Wiese auf Schatzsuche zu gehen“, erklärt Geschäftsführerin Birgit Hübner. „Neulich war sogar eine Familie mit Rädern aus Dortmund da und hat die Tour von hier aus gestartet“, freut sich Henglarns Ortsvorsteher Jürgen Urban, der ganz in der Nähe der neuen Skulptur wohnt.

„Wir möchten den Naturpark jünger machen und bieten hiermit ein attraktives Programm nicht nur in den Ferien für Familien mit kleineren Kindern an“, sagt Birgit Hübner. Auf der Streuobstwiese bei Husen ist eine Schatzkiste, eine sogenannte Entdeckerkiste, mit ganz besonderem Inhalt zu finden.

Auch an Land scheint sich dieser Fisch, eine Groppe, ganz wohl zu fühlen. Er ist am Hochwasserrückhaltebecken in Husen zu finden. Foto: Helga Kloppenburg

Mit dem Rotmilan in Henglarn, einer Fuchsmutter mit ihrem Jungen am Großsteingrab in Atteln und einer Groppe (einem für die Region typischen Fisch) am Husener Hochwasserrückhaltebecken ist jetzt die Reihe der naturgetreuen Tierskulpturen komplett. Mit Abschluss des Projektes übergibt der Naturpark alle Installationen an die Stadt Lichtenau, die damit ab sofort für die Unterhaltung zuständig ist. „Das Projekt und die Pflege der Tierskulpturen übernehmen wir gerne“, sagt Lichtenaus Bürgermeisterin Ute Dülfer.

Die Radtour ist aber nur eine von sechs Entdeckertouren des Naturparks. Für jede der Touren, die im gesamten Naturpark verteilt sind, gibt es eine geheimnisvoll aufgemachte Entdeckerkarte. Der Verbandsvorsitzende des Naturparks, Hans-Bernd Janzen aus Husen, kennt sich bestens aus: „An jeder dieser sechs Touren kann man eine Entdeckerkiste aufspüren.“ Wer drei Fotos von verschiedenen Kisten mit erkennbarem Hintergrund und einem persönlichen Accessoire bis zum 30. April beim Naturpark einreicht, bekommt das neue Würfelbrettspiel für die ganze Familie zugeschickt.

Der Naturpark weist darauf hin, dass nach dem Aktionszeitraum wieder die ursprüngliche Vorgabe gilt, dass vier Kisten fotografiert werden müssen, um das Spiel zu erhalten.

Alle Schatzkarten sind kostenlos in der Paderborner Tourist-Information und im Lichte­nauer Bürgerbüro im Rathaus erhältlich, werden Interessierten aber auch auf Anfrage von der Naturpark-Verwaltung auch direkt zugeschickt.