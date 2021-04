Lokomotiven reisen über Lichtenauer Kreisverkehr nach Hamburg und weiter in die USA

Bauarbeiten am Kreisel sind abgeschlossen

Lichtenau -

Von Hanne Hagelgans

Die Bauarbeiten am Kreisverkehr am Lichtenauer Ortsausgang in Richtung Kleinenberg und Neuenheerse sind jetzt abgeschlossen. Die Kreuzung bietet nun ausreichend Platz für sperrige Schwertransporte.