Lichtenau -

Bei einem Autohändler an der Lange Straße in Lichtenau wurden von unbekannten Tätern an neun Autos, teilweise Neuwagen, alle vier Räder abgeschraubt und entwendet. Bei zwei weiteren Fahrzeugen wurden die Radmuttern gelöst. Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt.