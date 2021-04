Abstandsregelung für Windräder aufgeweicht

In einigen Kommunen gebe es den Wunsch, die Windkraft auszubauen, sagte Scharrenbach. Dies wäre mit der ursprünglich vorgesehenen „Zehn-Wohngebäude-Regelung“ verhindert worden. Deshalb sei sie aus dem vom Landeskabinett verabschiedeten Gesetzentwurf gestrichen worden. Die Regelung sah vor, dass der 1000-Meter-Abstand bei einer Ansammlung von zehn Häusern greifen sollte. In diesem Fall sollte der Mindestabstand von 1000 Metern also schon bei zehn Häusern greifen. Dagegen hatte es heftige Kritik gegeben. Rückmeldungen von Verbänden und Kommunen hätten gezeigt, dass die „Zehn Häuser-Regel“ zu viel Rechtsunsicherheit geführt hätte, sagte Scharrenbach. Die Kommunen sollen nun selbst entscheiden können, ob sie mit einer Außen­bereichssatzung für diese Gebiete den 1000-Meter-Abstand einführen wollen oder nicht. Die jetzt gefundene Lösung stärke die kommunale Planungshoheit, sagte Scharrenbach. Die Neuregelung solle im dicht besiedelten NRW für einen Ausgleich zwischen den Interessen der Wohnbevölkerung und dem erforderlichen Ausbau der Windenergie sorgen, betonte die Ministerin.