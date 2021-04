Die Quoten für die einzelnen Ortsteile liegen bei Asseln: 40 Prozent, Grundsteinheim: 57 Prozent, Hakenberg: 41 Prozent, Herbram: 40 Prozent, Holtheim: 43 Prozent, Iggenhausen: 53 Prozent und Kleinenberg: 40 Prozent.

„Wir bedanken uns bei allen Unterstützern für das große Engagement und den unermüdlichen Einsatzwährend“, betont Projektleiter Maurice Lottermoser.

Die Planungsphase der Tiefbauarbeiten ist bereits gestartet. „Zunächst werden wir festlegen, wo der PoP aufgestellt wird und wie der Tiefbau ablaufen soll“, erläutert der zuständige Projektleiter von Deutsche Glasfaser. Der PoP (Point of Presence) ist die Hauptverteilstation des Netzes und eines der ersten sichtbaren Zeichen des Ausbaus. Anschließend beginnt das Generalunternehmen mit dem Tiefbau und legt vom PoP aus die einzelnen Glasfasern bis in das Haus (Fiber To The Home, FTTH).

Alle Bürger, die einen Vertrag unterzeichnet haben, werden vorab über die einzelnen Schritte informiert und kontaktiert, damit Details zu ihren Hausanschlüssen geklärt werden können. Der Servicepunkt in der Rosenstraße wird nun schließen. Geplant ist, mit Beginn der Tiefbauarbeiten wieder eine Anlaufstelle vor Ort anbieten zu können. Wo diese sein wird, wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Hier finden Interessierte einen persönlichen Ansprechpartner vor Ort und werden ebenso über den Fortschritt und die Einzelheiten des Ausbaus informiert. Informationen über die anstehenden Aktivitäten und Baumaßnahmen erhalten die Bürger über Print-und Online-Medien und auf der entsprechenden Gebietsseite im Internet. Zudem sind Bauinformationsabende geplant, bei denen sich die Anwohner über das Ausbauprojekt im Detail informieren können. Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben. Außerdem beantwortet die kostenlose Deutsche Glasfaser Bau-Hotline Fragen zum Ausbauprojekt unter Tel. 02861/89060940 montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr. Weitere Informationen sind online unter www.deutsche-glasfaser.de verfügbar.