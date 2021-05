Einen entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion hat der Rat jetzt einstimmig an den zuständigen Fachausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaft, Tourismus, Kultur und Ehrenamt verwiesen, in dem es um die Einzelheiten gehen soll. Die SPD hatte vorgeschlagen, den Wochenmarkt jeweils freitags ab 15 Uhr abwechselnd auf dem Platz vor der Begegnungsstätte in der Lichtenauer Kernstadt und vor der Alten Schule in Atteln stattfinden zu lassen. Die Stände sollten bevorzugt von Lichtenauer Anbietern betrieben werden. Mit Rücksicht auf Berufstätige sei es sinnvoll, den Markt nachmittags beginnen zu lassen.