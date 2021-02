Kinderlachen in den Ohren, die Gerüche der internationalen Küche in der Nase und tollende Kinder vor den Augen – so lässt sich das Spiel- und Sportfest gut beschreiben. Egal ob Basketballer, Bogenschützen, Kanuten, Fußballer, Fechter oder Tänzer: Zahlreiche Vereine nutzen das Fest für Kinder und Jugendliche, um ihre Sportart zu präsentieren. Doch nicht nur sportlich ging es auf den Paderwiese zu, zahlreiche Institutionen der Stadt Paderborn sowie Krankenkassen und Vereine anderer Kulturen luden zum Tanzen, Spielen oder zu Gesprächen ein.

Spaß für Groß und Klein

»Das Fest ist die optimale Gelegenheit, Kinder an das Fechten heranzuführen«, sagt Dominik Müller von der Fechtsportabteilung des TV 1857 Paderborn. Am Stand der Abteilung konnten die Jungen und Mädchen selbst einen Sichel in die Hand nehmen und die Schutzkleidung der Fechter anprobieren.

Fest fördert die kulturelle Vielfalt der Stadt

Landrat Manfred Müller fand durchweg lobende Worte für das Fest und die Organisation: »Das Spiel- und Sportfest verbindet Kulturen und schafft eine kulturelle Vielfalt in der Stadt und dem Kreis Paderborn.« Es sei wichtig, dass die Kinder sich Bewegen, in Vereinen einen gewissen Zusammenhalt lernen und sich so abseits von Smartphone, Tablet und Computer entwickeln, machte der Landrat deutlich.