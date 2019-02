»Damit dürfen wir noch zwei Jahre und drei Monate lang lasern«, sagte Helene Klein am Montag dieser Zeitung. Wie am 18. Oktober berichtet , betreiben Helene und Robert Klein an der Riemekestraße das Studio »Endlich ohne«, in dem sie Kunden von lästig gewordenen oder missglückten Tätowierungen befreien. Ärzte sind die beiden nicht, sondern »nur« zertifizierte Lasertherapeuten. Deshalb hatte das Ehepaar befürchtet, vielleicht schon Ende März schließen zu müssen, wenn der Bundesrat die so genannte NiSV beschließt.

Tattooentfernungen werden teurer

Hinter der Abkürzung verbirgt sich die »Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung beim Menschen« (NiSV). Ursprünglich war vorgesehen, dass die Verordnung zum 31. Dezember in Kraft treten und ihr eine Übergangsfrist von drei Monaten folgen sollte.

Durch die längere Übergangsfrist sei gewährleistet, dass sie ihre Kunden zu Ende behandeln können, sagte Helene Klein gestern. Wenn nur noch Ärzte Tattoos beseitigen dürften, werde das für die Kunden teurer. »Denn dadurch wird ein Monopol geschaffen.«

Eine frühere Version dieses Artikels enthielt Zitate, die das Ehepaar Klein angesichts der neuen Rechtslage nicht mehr aufrechterhalten will.