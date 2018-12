Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). »Götz Alsmann in Rom« – die schönsten italienischen Canzone hat der Münsteraner Entertainer ins Programm gepackt, mit dem er am Freitag, 4. Januar, um 20 Uhr noch einmal in der Paderhalle zu erleben ist.

Wenn man Götz Alsmann als Archäologen der Musik bezeichnet, wehrt er sich nicht dagegen. Er betont aber gleichzeitig, dass er Unterhaltungsmusik aus der Vergangenheit für das Publikum in der Gegenwart nicht einfach kopiert, sondern nach seinen Ideen aufbereitet. »Ein Archäologe baut keine Pyramiden neu, ich schon«, beschreibt er seine Rolle.

In den vergangenen Jahren hat sich der Westfale ausgiebig mit Italien beschäftigt, dem Mutterland der Tarantella, der Canzone, des mediterranen Schlagers. Er hat Umberto Bindi und Fred Buscaglione genauso gehört wie Adriano Celentano, Renato Carosone, Marino Marini und Domenico Modugno. Herausgekommen sind Evergreens in neuem Gewand. Mit ihrem aktuellen Programm »In Rom« gastieren Alsmann und seine Band, die aus Rudi Marhold, Markus Passlick, Altfrid M. Sicking und Ingo Senst besteht, nun erneut in Paderborn.

Bindung zur Region

Die Stadt ist dem 61-Jährigen längst vertraut. Schon Mitte der 1970er Jahre ist er in der »Tuba« aufgetreten. Dass Alsmann oft in der Region gastiert, hängt nicht zuletzt mit Carsten Hormes zusammen, der das Kulturbüro OWL leitet. Alsmann nennt ihn einen »sehr rührigen Veranstalter« und »unseren Lieblingsvertragspartner«. Paderborn verbindet mit Italien zum Beispiel, dass regelmäßig zum Libori-Fest Händler aus der Region Emilia Romagna kommen, die Schinken, Salami und Lambrusco anbieten. Götz Alsmann interessiert das Essen weniger. »Mein Verhältnis zu einem Land definiert sich über Filme und Musik«, erzählt er.

An Frankreich und Italien schätzt er, dass alte Schlager nicht einfach ins Museum gestellt würden, sondern im Bewusstsein der Menschen weiterlebten und geschätzt würden. Auch in diesen Ländern habe die Beat- und Rockmusik einen Generationskonflikt ausgelöst, »aber anders als in Deutschland war es in Paris und Rom nie uncool, auf Französisch und Italienisch zu singen«. Männer wie Fred Buscaglione würden in Italien wie »Götter« behandelt, seien aber nördlich der Alpen völlig unbekannt.

Kritik humorvoll verpackt

Was kennzeichnet denn den italienischen Schlager? »Er ist sehr singbar und so gestrickt, dass man den Eindruck hat, sofort mitpfeifen zu können. Das Melodiöse steht im Vordergrund«, antwortet der Experte. Schon die italienische Oper des Barock sei aktiv gewesen und habe die Zuhörer erobern wollen statt umgekehrt. Im italienischen Schlager sei Liebe das Thema Nummer eins, Kritik an der Gesellschaft werde humorvoll verpackt. Adriano Celentano hält Alsmann für typisch italienisch, nicht aber den Pop von Al Bano und Romina Power.

Wenn der Multiinstrumentalist Alsmann Schätze aus der Schlagervergangenheit hebt und mit seiner Band zum Swingen bringt, fragt er sich zum Beispiel, ob das Stück zu seiner Stimme passt, ob es von der Band musikalisch umsetzbar ist und der Text nicht zu angestaubt und unverständlich geworden sein könnte. Wenn doch, hat er behutsam eingegriffen. Die deutschen Texte von »Volare« und »Ciao Ciao Ciao« schrieb er neu. »Der neue Text sollte das Sentiment des Originals widerspiegeln«, betont der Künstler.

Aufgenommen in Rom

Aufgenommen hat Alsmann seine Fassungen italienischer Evergreens nicht in irgendeinem Hinterhofstudio und auch nicht in Münster, sondern in Rom. Im von Ennio Morricone gegründeten Forum Music Village spielte er das Album ein. »Ja, das musste sein«, betont Alsmann. Schon für das Album mit französischen Chansons wollte er dort arbeiten, wo ein Serge Gainsbourg wirkte. Ein berühmtes Studio erhöhe die Disziplin, man gehe mit Ehrfurcht durch die Tür und reiße sich zusammen, um »nicht als belächelte Anekdote in Erinnerung zu bleiben«. Ein Fußballer wolle schließlich nach Möglichkeit auch irgendwann im Wembleystadion auflaufen.

Paderborn am 4. Januar ist nur ein Eintrag in einem vollen Terminkalender. In diesem Herbst hat Alsmann bis zu 20 Konzerte im Monat gespielt: »Da merkt man dann, dass es ein Beruf ist.« Ein schöner, der nicht nur Alsmann, sondern auch die Besucher seiner Konzerte bereichert.

Karten

