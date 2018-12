Geben die Filiale an der Westernstraße auf: Katharina und Antonius Linnemann mit Sohn Marcus Linnemann. Foto: Jörn Hannemann

Paderborn (WB/vah). Schon lange wurde darüber hinter vorgehaltener Hand gesprochen, jetzt ist es amtlich. Die Buchhandlung Linnemann schließt ihr Geschäft an der Westernstraße. In Zukunft wird das Unternehmen nur noch Bücher in der Filiale im Südring-Center anbieten.