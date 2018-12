Paderborn (WB). Nach elf Monaten Bauzeit ist am Freitag eine Niederlassung der Firma »Refood« im Paderborner Industriegebiet Mönkeloh-Süd gefeiert worden. Mit dem neuen Standort ist das Unternehmen erstmals in Ostwestfalen-Lippe vertreten.

»Refood« sammelt bundesweit Speisereste, überlagerte Lebensmittel sowie Alt- und Frittierfette aus Gastronomie, Handel, Krankenhäuser und Industrie ein. Diese bis zu 550.000 Tonnen organische Reststoffe werden jährlich in ganz Deutschland erfasst. Die eingesammelten Alt- und Frittierfette werden aufbereitet und dienen beispielsweise als Grundstoff für die Biodieselproduktion.

Der neue Standort in Paderborn ist die 20. Niederlassung in Deutschland, auch in anderen Ländern Europas ist die Gruppe aktiv. In Paderborn wird »Refood« zunächst mit 20 Mitarbeitern starten »und den Personalbestand mittelfristig auf 35 Mitarbeiter erhöhen«, heißt es in einer Pressemeldung des Unternehmens. Auf längere Sicht sind mit dem kompletten Ausbau der Kapazitäten etwa 75 Mitarbeiter eingeplant.

Lebensmittel im Umkreis von bis zu 100 Kilometer

Mit einem Fuhrpark von 40 Lastwagen – so die langfristige Planung – wird »Refood« ehemalige Lebensmittel in einem Umkreis von bis zu 100 Kilometer einsammeln. Nach dem Verarbeitungsprozess vor Ort, der unter anderem die Entpackung und Zerkleinerung der angelieferten Lebensmittel umfasst, wird die entstehende organische Masse zu einer der unternehmenseigenen Biogasanlagen transportiert (beispielsweise Marl); aber auch Biogasanlagen von externen, zertifizierten Betreibern werden beliefert. »Auf Basis der organischen Reststoffe entsteht nachhaltige Energie in Form von Strom und Wärme«, berichtet Unternehmenssprecher Marcel Derichs. Insgesamt erzeuge »Refood« ein Energievolumen, das dem Verbrauch von fast 90.000 Haushalten entspricht.

Organischer Dünger

Nach der Nutzung in der Biogasanlage enthalte die verbleibende Biomasse, auch Gärrest genannt, aber noch Spurenelemente, Phosphor und Stickstoff, die als organischer Dünger in der Landwirtschaft eingesetzt werden. »So wird der Kreislauf wieder geschlossen«, sagt Derichs.

Von der Nachhaltigkeit der »Refood«-Idee ist auch Landrat Manfred Müller angetan: »Wir haben das große Glück, nicht hungern zu müssen. Wir alle stehen in der Verantwortung, genau das nicht zu vergessen und so wenig wie möglich wegzuwerfen. Und wenn schon Reste anfallen, dann sollten sie fachgerecht und sinnvoll entsorgt werden.«

Langfristige Arbeitsplätze

Bürgermeister Michael Dreier äußert sich positiv: »Ich freue mich, dass es gelungen ist, ›Refood‹ und damit die innovative Aufbereitung von Speiseresten am Standort Paderborn anzusiedeln. Die Zukunftsfähigkeit und das Wachstumspotenzial des Geschäftsmodells stellen die neu geschaffenen Arbeitsplätze langfristig sicher.« Von Seiten des Unternehmens wurde vor allem die gute Zusammenarbeit mit Stadt und Kreis gelobt: »Der Bauprozess ist sehr unkompliziert und konstruktiv verlaufen, die Gespräche über die Genehmigungen der Bauaktivitäten sind zu jedem Zeitpunkt professionell und zielgerichtet erfolgt«, sagte Geschäftsführer Franz-Bernhard Thier.